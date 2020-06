17-jarige Tilburger met drugs op zak gepakt bij snelheidscontrole, verdacht van drugshandel

Archieffoto: Karin Kamp

Een 17-jarige Tilburger is vrijdagavond tegen de lamp gelopen toen de politie hem bij een snelheidscontrole aanhield voor te hard rijden. Agenten ontdekte dat hij een "handelshoeveelheid" harddrugs op zak had en vonden later in zijn woning contant geld en verpakkingsmaterialen voor drugs.

Paul Ruiter Geschreven door

De tiener zit vast op verdenking van drugshandel. De verdachte Tilburger kon bij de snelheidscontrole geen identiteitsbewijs tonen, waarop de agenten hem fouilleerden en de drugs vonden. Toen de agenten zijn ID vonden in de woning, bleek ook dat de tiener geen rijbewijs had.