Man gewond bij steekpartij in Tilburg, vrouw aangehouden

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.

Een vrouw is zaterdagmiddag rond halfvijf aangehouden in de Franz Lisztstraat in Tilburg na een steekpartij. Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen over geluidsoverlast in de straat. Toen agenten in de straat aankwamen zagen ze de bloedvlekken en de verdachte.

Op hetzelfde moment kwam er een melding dat er in het ziekenhuis iemand met een steekwond was binnengekomen. Daarop is de vrouw aangehouden.

De aanleiding voor de steekpartij is nog onbekend. Wat de relatie tussen de man en de vrouw is, is ook nog onduidelijk.