‘Lionel Richie’ heet mbo-studenten Curio weer welkom op school

Docent Han Oomen wil niet voor lege klaslokalen optreden (Foto: YouTube).

Na tweeënhalve maand zonder zijn leerlingen live gezien te hebben is docent Engels Han Oomen uit Roosendaal er helemaal klaar mee. “Online lesgeven is leuk en het went snel. Toch ga je op een gegeven moment de leerlingen missen. En omgekeerd ook”, hoopt Oomen. Dus dook hij samen met zijn dochter Romy in hun huis-tuin-keukenstudio en nam een welkomstclip op voor zijn leerlingen aan scholengemeenschap Curio in Roosendaal.

“Sinds 16 maart hebben we elkaar niet meer gezien op school. Dat is een hele tijd. Bij de lessen online had ik de klassen bewust in groepjes van vier verdeeld, dat maakte het wat persoonlijker en was er minder ruis op de lijn”, beschrijft Oomen. “Maar je mist toch de sociale contacten en de leerlingen zijn hun structuur kwijt. Het duurde wat mij betreft te lang en het is fijn dat we elkaar op maandag 15 juni weer in de ogen kunnen kijken.”

Zo gepiept

Omdat de leraar Engels zijn leerlingen miste, besloot hij iets ludieks te doen om de studenten weer welkom te heten. “Het eerste wat me te binnenschoot was het nummer Hello van Lionel Richie.” Thuis werd het lied met aangepaste tekst ingezongen en afgelopen woensdag zijn op een lege school de beelden erbij geschoten. “Het is een nummer met een knipoog. Het wordt hoog tijd dat we elkaar weer zien. Het opnemen was zo gepiept.”

Inmiddels staat het nummer op YouTube en is het al zo’n duizend keer bekeken. “Ik heb al veel leuke reacties gekregen via sociale media. Niet alleen van de huidige leerlingen. Op Facebook reageerde zelfs een oud-leerling die dertig jaar geleden nog op mijn bruiloft is geweest. Ach, het is een geintje. Hello, it’s you I’m looking for.”