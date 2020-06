Doof geboren Rowan (17) studeert met vlag en wimpel af: 'Het is een overwinning'

Het voelt als een overwinning, zegt Rowan over het halen van zijn havodiploma. (Foto: Marcia van der Wens)

Het was een bijzonder moment voor Rowan. Net zoals bij honderden andere eindexamenkandidaten kon ook bij de 17-jarige Bosschenaar donderdag de vlag uit: hij heeft zijn havodiploma gehaald, met als kers op de taart een negen voor zijn mondeling examen Nederlands. Het voelt als een overwinning. Rowan is doof geboren en moest extra moeite doen om bij te blijven op de middelbare school, legt hij uit.

Paul Ruiter Geschreven door

Hij was drie toen ze ontdekten dat hij doof was, zegt Rowan. Hij zou volgens de doktoren nooit leren praten, maar zijn ouders dachten daar anders over. "Toen zijn we heel veel gaan oefenen. Ik heb jaren logopedie gehad, geoefend met praten, klanken voelen van de keel en dan proberen die na te doen. Zo heb ik dat geleerd."

Rowan kijkt naar iemands lippen en gezichtsuitdrukkingen om te begrijpen wat iemand zegt, legt hij uit. "En je weet vaak waar gesprekken over gaan." Het is voor hem eigenlijk meer nadenken dan luisteren om iemand goed te volgen. "Je moet heel goed nadenken over wat mensen kunnen gaan zeggen", vertelt Rowan. "Met de klanken die ik oppik puzzel ik dat in elkaar. Soms is het zo dat ik iemand niet verstaan heb, dan denk ik even na en een halve minuut later valt ineens het kwartje."

Hij deed de havo op het Rodenborch College in Den Bosch, een 'reguliere' middelbare school. Het is weleens moeilijk in de les, legt Rowan uit, vooral als een docent zich omdraait richting het bord. "Dan mis ik stukken. Dat moet ik met hard werken dan thuis weer inhalen." Er wordt rekening met hem gehouden in de klas, maar niet teveel. Rowan wil niet dat het teveel om hem draait, ook al zou dat soms misschien wel makkelijker zijn. “Dan ben je heel bijzonder en apart, en ik wil juist normaal zijn als iedereen.”

Vrienden

Het is wel eens pittig geweest, zegt Rowan over zijn jaren op de middelbare. Vooral op het sociale vlak was het wennen. "Dat is jarenlang heel moeilijk voor me geweest. Ik heb jaren op de basisschool gehad dat mensen niet met je praten. Ze weten soms niet hoe ze met je moeten communiceren. Dat is nu wel veranderd. Ik heb nu sociale contacten, vrienden, ga naar feestjes. Er zijn toch wel mensen die langs je beperkingen kunnen kijken en je toch een kans geven. En het niet gek vinden als ik het een keertje niet versta. Met die mensen ben ik vrienden geworden."

Ook in zijn examenjaar was het aanpoten. Hij onderging een operatie waarbij een gehoorimplantaat werd geplaatst. Daardoor liep hij een achterstand op, maar met flink blokken en hulp van begeleiders op school haalde hij die weer in.

Negen voor Nederlands

Rowan haalde zelfs een negen voor zijn mondeling Nederlands. Het examen ging via videobellen, vanwege corona. "We hadden afgesproken: als het niet lukt, dan zou mijn docent een bericht sturen en praatte ik terug. Ik heb het eerst uitgeschreven en geoefend, het was een betoog over de Chinese aanpak van het coronavirus."

En toen het nieuws kwam dat hij geslaagd was. Rowan stond er goed voor en wist eigenlijk al dat hij het ging redden. Maar de blijdschap was er niet minder om. "Mijn ouders zaten erbij, die heb ik gelijk een kus en een knuffel gegeven."

Overwinning

Zijn diploma voelt als een hele grote overwinning. Rowan ziet het als een beloning voor zijn doorzettingsvermogen. "Het laat me zien dat het mogelijk is, ook al was het af en toe moeilijk." En de toekomst? De komende twee jaar gaat hij vwo doen, daarna wordt het waarschijnlijk een studie aan een technische universiteit, legt de Bosschenaar uit. Maar in de tussentijd gaat hij nog lekker nagenieten: "We gaan in kleine groepjes vieren dat we geslaagd zijn."