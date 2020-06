Klassieke Mercedes vliegt in brand op de weg, bestuurder ongedeerd

De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

Een klassieke Mercedes is zaterdagavond tijdens het rijden in brand gevlogen op de Heikantseweg bij Helmond. De wagen brandde uit in de berm langs de weg, de bestuurder kon op tijd uitstappen en bleef ongedeerd.

Paul Ruiter Geschreven door

De brandweer rukte uit om het brandende voertuig te blussen. Volgens omstanders is een stuk van de berm waar de Mercedes tot stilstand kwam verschroeid door de vlammen.