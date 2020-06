Auto botst tegen vrachtwagen op A2, bestuurder auto gaat ervandoor en laat lachgas achter

Een auto is zaterdagavond op de A2 bij Liempde achter op een vrachtwagen gebotst. De vrachtwagen sleepte de auto nog enkele honderden meters mee en stopte daarna op de vluchtstrook. Toen de vrachtwagenchauffeur bij de auto ging kijken, was de bestuurder al verdwenen.

Volgens een ooggetuige was de bestuurder uit zijn auto gevlucht en had in de berm enkele cilinders met vermoedelijk lachgas achtergelaten. Hij zou ook het viaduct zijn opgeklommen tijdens zijn vlucht.