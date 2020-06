Joyrider (16) richt ravage aan in Esch en laat auto achter

De jongen liet de auto na het ongeluk achter op de Dorpsstraat in Esch (foto: Bart Meesters).

Een 16-jarige jongen heeft zaterdagnacht een ravage aangericht in Esch. Hij had zonder toestemming de auto van zijn ouders meegenomen en was daar met wat vrienden in gaan rijden.

Rond kwart over drie in de nacht werden de hulpdiensten gewaarschuwd omdat er een ongeluk was gebeurd op de Dorpsstraat in Esch, vlak voor cafetaria 't Essche Trefpunt. Toen de brandweer, de politie en ambulancemedewerkers daar aankwamen, zagen zij een flinke ravage en een verlaten auto.

Bloembak geramd

Die auto bleek bestuurd te zijn door een 16-jarige jongen. Die had de auto zonder toestemming van zijn ouders meegenomen om er samen met wat vrienden in rond te rijden. Op de Dorpsstraat ging het echter mis. Daar ramde de jongen een grote bloembak die daar staat als wegversmalling. Door de klap kwam de bloembak midden op het wegdek terecht.

Na het rammen van de bloembak probeerde de jongen achteruit te rijden, maar daarbij reed hij een elektriciteitskast uit de grond. Vanwege de schade die de auto hierbij opliep, kon de auto niet meer wegrijden. Daarop maakte de jongen zich met zijn vrienden uit de voeten, maar na een uur had de politie de 16-jarige jongen alsnog te pakken.

De weg was na het ongeluk bezaaid met onderdelen van de auto. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.

Foto: Bart Meesters