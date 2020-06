Porsche total loss gereden op A27, spoedreparatie vangrail om 14.00 uur

Wachten op privacy instellingen... Foto's: Marcel van Dorst/SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Snelweg A27 dicht bij Nieuwendijk door ongeluk, omleidingsroutes voor verkeer

De snelweg A27 is zondagochtend bij Nieuwendijk enige tijd dicht geweest vanwege een ongeluk. De weg was in de richting van Gorinchem afgesloten. Rond het middaguur was de weg weer vrij, maar om twee uur wordt de rechterrijstrook opnieuw afgesloten voor een spoedreparatie aan de vangrail.

Bij het ongeluk had de bestuurder van een Porsche met zijn auto een schuiver gemaakt en de vangrail geraakt. Daarna kwam hij midden op de weg tot stilstand. De wagen blokkeerde daardoor het verkeer.

Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. Niemand raakte gewond.

