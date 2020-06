Dronken man kotst zichzelf onder in de auto en botst bijna op politieauto

De man had veel te veel gedronken (archieffoto).

Slingerend over de weg, een sterke alcohollucht en kots over zijn broek en hand. De conclusie voor de politieagenten was vrijdagnacht niet moeilijk te trekken op de Berghemseweg in Herpen. De bestuurder die ze hadden laten stoppen, was dronken.

Maaike Cnossen Geschreven door

De bestuurder kwam de politieauto tegemoet rijden en reed bijna tegen ze aan. De agenten keken hem na en zagen dat hij ook bijna tegen een paal aanreed. Ze gingen achter de auto aan en gaven een stopteken.

Overgegeven

Bij het aanspreken van de bestuurder bleek dus al gauw dat hij dronken was. Hij had over zichzelf overgegeven. De man werd meegenomen naar het politiebureau.

De bestuurder bleek een promillage van 1,64 in zijn bloed te hebben. Dit komt neer op 7 à 8 glazen alcohol. Met meer dan 0,5 promille in je bloed mag je al niet meer rijden. De man mocht zijn rijbewijs meteen inleveren.