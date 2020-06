Burgervader Pierre Bos over zwaar door corona getroffen Boekel: 'De ziel is niet uit het dorp'

Burgemeester Pierre Bos van Boekel.

Burgemeester Pierre Bos had net bekendgemaakt dat hij volgend jaar stopt als burgervader van Boekel, toen de coronacrisis keihard toesloeg in zijn gemeente. Hij had niet kunnen bedenken dat het zo’n tragisch laatste jaar zou worden. Met 89 coronapatiënten en 21 sterfgevallen op zo’n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen. Bos vertelde erover in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

“Er is zoveel verdriet, zoveel rouw”, zegt hij. Omdat Boekel maar een klein dorp is, kent hij de meeste inwoners. De overlijdensberichten raken hem dan ook. “Je probeert elkaar te steunen. Je zoekt contact en deelt de goede herinneringen. Bij al deze personen hoort een verhaal. Daar wil je het dan over hebben.”

Een arm om nabestaanden heen slaan, zit er niet in. Maar hij neemt wel telefonisch contact met ze op. Ook kan er weer wat meer nu de maatregelen worden versoepeld. “De ziel is niet uit het dorp. Die gaat niet weg met het feit dat je niet bij elkaar kan zijn.” Mensen vinden inmiddels ook weer steun in de kerk of maken samen muziek in het harmonie.

Meteen maatregelen

Burgemeester Bos kreeg begin maart te maken met het eerste sterfgeval. De gemeente liep daarom al snel voorop met het treffen van maatregelen. Terwijl de rest van het land nog wat lacherig reageerde op het ‘niet meer handen schudden’, stuurde hij al een snotterende wethouder naar huis en werd er een voetbalwedstrijd afgelast. “Er was ook een grote betrokkenheid vanuit de verenigingen zelf. Zij durfden zelf die keuzes te maken”, vertelt hij.

