Duizenden nertsen afgemaakt op tweede dag van ruiming nertsenbedrijven

Een nerts op een farm (foto: Flickr). De weg naar een van de nertsenfarms is afgezet (foto: Animal Rights).

Op drie nertsenbedrijven waar het coronavirus is vastgesteld, is zondag begonnen met het ruimen van de dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil niet bevestigen om welke locaties het precies gaat en hoeveel dieren er zondag geruimd worden.

Rebecca Seunis Geschreven door

Pas al de hele operatie is afgerond en alle nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld zijn geruimd, wordt een totaal aantal bekendgemaakt, zegt de NVWA. Dat is waarschijnlijk aan het eind van komende week.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights nam zondag een kijkje bij een aantal bedrijven. Het lijkt erop dat er onder andere in Beek en Donk geruimd is. Daar waren de toegangswegen naar de farm afgezet met politielint.

Bij een nertsfokkerij in Landhorst is de NVWA zondag ook begonnen met de ruiming. Ook dat terrein is afgezet met lint en er was veel bedrijvigheid. Mogelijk zou er in Landhorst ook een tweede farm zijn ontruimd.

Ruiming van nertsenfarm in Landhorst (foto: SK-Media)

In Milheeze was geen afzetting of handhaving aanwezig. Toch leek er een ruiming gaande volgens Animal Rights en onze verslaggever. Er was in ieder geval enige activiteit op de farm en volgens Animal Rights werden er ook gasflessen geleverd. De nertsen worden gedood met koolmonoxide. De eigenaar van het bedrijf wilde geen commentaar geven. Een farm in De Mortel zou zondag ook aan de beurt zijn, maar daar leek geen activiteit.

1600 moederdieren met allen 5 jongen

In Deurne is zaterdag al de eerste nertsenfokkerij geruimd. Daarbij werden ongeveer 1600 moederdieren met gemiddeld vijf jongen gedood. In totaal moeten negen Brabantse locaties worden geruimd omdat de besmette pelsdieren een gevaar voor de volksgezondheid zouden zijn. Op de andere locaties zitten nog meer dieren dan in Deurne.

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren probeerden via de rechter te voorkomen dat de dieren worden gedood, maar de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) wees dat verzoek af. De dierenvrienden vinden dat er te weinig oog is voor het dierenwelzijn en dat de bedrijven geïsoleerd hadden moeten worden.

Animal Rights gaat langs bij de ruimingen omdat 'het afmaken van dierenniet bij het nieuwe normaal moet horen'.