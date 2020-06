Aspergeseizoen is bezig aan zijn laatste weken: 'Het was bijzonder, extreem en moeilijk'

Aspergekweker Erik Verhoeven uit Cromvoirt: 'Het was een extreem en moeilijk seizoen'

Tegen de pui van het winkeltje van Aspergebedrijf Verhoeven in Cromvoirt staat een bord. De uitgelopen letters laten aan passanten weten dat het aspergeseizoen van 2020 bijna voorbij is én wanneer de winkel weer dicht gaat. 'Wij zijn open tot 28 juni', is de mededeling. En dan zit het loodzware seizoen er weer op.

Rob Bartol Geschreven door

Als het bekende winkeltje straks weer dichtgaat, slaakt eigenaar Erik Verhoeven niet één zucht van verlichting, maar waarschijnlijk tientallen. "Door de coronacrisis is dit een seizoen geweest dat je in je fantasie niet had kunnen bedenken. Onze afzetmarkt viel weg doordat de horeca op slot ging, onze Poolse medewerkers bleven thuis en we konden nauwelijks aan personeel komen. Probeer dan maar eens je oogst van het land te krijgen. Het was afzien."

'Nooit verwacht'

"In het begin van het seizoen was ik bang, angstig. Wat gaat er gebeuren, hoe gaat dit aflopen", vertelt Verhoeven aan de rand van een perceel asperges. "Nu aan het eind van het seizoen ben ik heel blij hoe het gegaan is. Zo'n afloop had ik nooit verwacht, dit bedenk je niet."

De gepassioneerde aspergekweker heeft het onder meer over de enorme oogst van dit jaar. "Van de dertig ton aan asperges is het grootste gedeelte toch geoogst én verkocht." Aan het begin van het seizoen zag dat er heel anders uit. "En net op een moment dat de asperges van een uitzonderlijke kwaliteit waren", aldus Verhoeven.

'Het was knudde, het was een kutbende'

Van zijn vaste ploeg Poolse seizoenarbeiders kwamen er door de coronapandemie slechts vier opdagen. "Daar had ik overigens het volste begrip voor", benadrukt de kweker.

Alternatief

Het alternatief was het aantrekken van en werken met Nederlandse seizoenarbeiders op het land. "Er hebben er zeker dertig gesolliciteerd, maar ze kwamen niet opdagen, kwamen afspraken niet na en ze waren stomverbaasd dat ze ook in het weekend moesten werken. Ja, hallo jongens, die asperges groeien gewoon door. Het was knudde, het was een kutbende."

Complimenteus is Verhoeven echter ook. "We hebben voor de winkel ook mensen gehad die normaal een baan hebben in de horeca. Nou dat ging heel goed, die weten wel wat aanpakken is."

'Wie gaan al die asperges dan opeten'

De angst om met een groot gedeelte van de aspergeoogst te blijven zitten, blijkt aan het eind van het seizoen gelukkig ook ongegrond. "De horeca was weggevallen als één van de belangrijkste afnemers. Wie gaan al die asperges dan opeten, heb ik me honderden keren afgevraagd. Nou het is gelukkig toch goed gekomen, meer dan goed."

In de video zie je wie de enorme berg asperges naar binnen heeft gewerkt:

Wachten op privacy instellingen...