Vrouw mishandeld en aangerand bij speeltuin in Eindhoven

Vrouw in buurt van speeltuin mishandeld en aangerand

Een vrouw is zondagmiddag aangevallen met een glazen fles achter het speeltuintje aan de Koning Arthurlaan in Eindhoven. Ze liep snijwonden op aan haar gezicht. Volgens de politie is de vrouw mogelijk ook aangerand.

De vrouw werd opgemerkt toen een man uit de bosjes kwam en vluchtte. Op dat moment waren er ongeveer twintig kinderen in de speeltuin aanwezig.

Een aantal kinderen is gehoord. Tientallen kinderen zagen een man wegrennen, maar dat bleek na onderzoek niet de verdachte. De politie doet onderzoek in de omgeving. De dader zou een bekende zijn van het slachtoffer, meldt de politie.