Rijsbergse duiker (65) komt om het leven in Scherpenisse

De politie onderzoekt de doodsoorzaak van de man. (archieffoto: Karin Kamp)

In het water langs de Gatweg in het Zeeuwse Scherpenisse is zondagochtend een duiker om het leven gekomen. Het gaat om een 65-jarige man uit Rijsbergen.

De hulpdiensten kregen rond 10.30 uur een melding dat een duiker in de problemen was gekomen.

De man uit Rijsbergen werd naar de kant gebracht, maar hij overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de doodsoorzaak.

