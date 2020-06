Aan de Abcovendesijk in Goirle is zondagavond door nog onbekende oorzaak een paardenstal deels ingestort.

Op foto’s is te zien dat er van de voorkant van de stal vrijwel niets meer over is. Volgens onbevestigde berichten zouden er in de stal één ‘gewoon’ paard en twee Shetlanders hebben gestaan.