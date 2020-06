Kermissen willen open, exploitanten komen in actie: 'Wij zijn niet meer te houden'

Kermisexploitanten willen zo snel mogelijk weer aan de slag. De branche voert daarom deze week actie om het kabinet te overtuigen dat attracties weer kunnen gaan draaien. "We zijn niet meer te houden. Een jaar wachten gaat niet, er moet wat gebeuren", zegt kermisexploitant Frank Vale uit Bergen op Zoom.

De start van het kermisseizoen viel in maart in het water vanwege de coronacrisis. Tot 1 september mogen geen kermissen worden georganiseerd. "Maar de minister zegt dat evenementen en kermissen pas weer mogen als er een vaccin is. Dat kan nog wel een jaar duren, dus die datum van 1 september is helemaal niet duidelijk. Er worden nu ook al kermissen afgezegd, die na 1 september op de planning staan", legt Vale uit.

Vale snapt dat een enorme kermis zoals in Tilburg niet reëel is. Maar voor de kleinere kermissen ziet hij geen probleem. "Er zijn kermissen waar minder mensen komen dan dagelijks bij IKEA. Die kunnen dan toch open? En het is in de buitenlucht. Met de coronamaatregelen zullen we minder verdienen. Maar nu komt er niks binnen."