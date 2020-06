Stomdronken vrouwen bezorgen politie handenvol werk in Best

Twee dronken vrouwen hebben de politie zondagnacht flink wat werk bezorgd in Best. Vooral de bijrijdster van de dronken automobiliste maakte het bont.

De vrouw die achter het stuur zat had acht keer te veel gedronken dan toegestaan is. Ze is een beginnend bestuurster. De vrouw is aangehouden en ze is haar rijbewijs kwijt. Haar passagier was het hier niet mee eens. Zij probeerde haar vriendin uit de politieauto te bevrijden.