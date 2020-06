Nachtelijke aanhouding wekt irritatie: 'Politiehelikopter heeft helaas geen fluisterstand'

Archieffoto: Charles Mallo/SQ Vision

De aanhouding van twee verdachten na de ontdekking van een hennepkwekerij in Breda haalde zondagnacht mensen uit hun slaap. Bij de aanhouding werd onder meer de politiehelikopter ingezet. En daar was niet iedereen blij mee, zo blijkt op Twitter. De politie geeft in een reactie aan dat wat haar betreft ‘veiligheid voor de nachtrust gaat’. Ook stelt ze dat de politiehelikopter ‘helaas geen fluisterstand’ heeft.

“Beste mensen, u mag er vanuit gaan dat we 's nachts nooit langer dan nodig boven uw wijk hangen. De eenheden op de grond rekenen op ons. Samen doen we de klus. Dat doen we voor de veiligheid van u en van ons allemaal. Wij hebben helaas geen whisper mode”, luidt de volledige reactie van de politie via het twitteraccount van de politiehelikopter.

Kan dat niet overdag?

De politie reageert hiermee op een vraag van iemand die een paar kilometer verderop woont en wakker werd van de politiehelikopter. "Kan dat niet overdag? Houdt mensen uit hun slaap", vraagt hij via Twitter.

Voor zover een woordvoerder het kon nagaan zijn er zondagnacht bij de meldkamer geen meldingen van overlast binnengekomen. Wel geeft hij aan dat er bij de inzet van de politiehelikopter 'vaak wordt geklaagd over geluidsoverlast'. "Maar ik hoop dat mensen begrijpen dat we dit niet voor de lol doen", zegt hij verder.

Bijval voor politie

De politie krijgt in reacties op de vraag van 'Open Mic' overigens ook bijval voor de nachtelijke actie.

De hennepkwekerij in een huis aan de Zoete Inval in Breda werd zondagavond laat ontdekt. Binnen stuitten agenten op een man van 38 uit Wormerveer en een man van 32 uit Ridderkerk. De twee sloegen via het dak van een naastgelegen garage op de vlucht. De man uit Ridderkerk kon meteen worden aangehouden.

De tweede verdachte werd uiteindelijk rond twee uur aangehouden op de Valveeken, een paar honderd meter van de Zoete Inval. Dit dus nadat de politiehelikopter assistentie verleende .

Roken onraad

Medewerkers van het energiebedrijf roken zondag onraad bij het huis en zij waarschuwden de politie. Ook de agenten die vervolgens ter plekke kwamen, kregen het vermoeden dat er mogelijk een hennepkwekerij in het huis aanwezig was. Ze besloten dan ook naar binnen te gaan.

Daar stuitten ze op zo’n zeshonderd planten en dus op de twee verdachten die op de vlucht sloegen.

