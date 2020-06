Joyce de Roo volgt MH17-proces thuis op de voet: 'Wil precies weten wat er met ons pap is gebeurd'

Joyce de Roo volgt het MH17-proces thuis op de voet (foto: Ferenc Triki)

Met gemengde gevoelens. Zo startte nabestaande Joyce de Roo maandagochtend haar computer op voor het vervolg van het MH17-proces. Vanwege de coronamaatregelen zat er voor de meeste nabestaanden niets anders op dan de rechtszaak via een livestream te volgen. Na een pauze van enkele maanden werd maandag het megaproces weer hervat. "Ik wil het eigenlijk niet zien, maar ik ben toch heel benieuwd."

Joyce de Roo uit Helmond verloor bijna zes jaar geleden haar vader Joop bij de vliegramp waarbij alle 298 inzittenden om het leven kwamen. Dat gebeurde op 17 juli 2014, boven Oost-Oekraïne. Justitie houdt daar vooralsnog vier mannen voor verantwoordelijk: de Russen Oleg Poelatov, Sergej Doebinski en Igor Girkin en de Oekraïner Leonid Chartsjenko.

Tijdens de vierde pro formazittingsdag maandag ging het Openbaar Ministerie dieper in op het onderzoek naar de ramp. Zo toonde het OM bewegende beelden van testen die het heeft laten uitvoeren met BUK-raketten en zogenoemde 'getuigenplaten'. Deze resultaten zijn vergeleken met de reconstructie van MH17 op Vliegbasis Gilze-Rijen.

Daarnaast maakte de officier van justitie bekend dat op de lichamen van de MH17-slachtoffers onderzoek is gedaan naar gevaarlijke stoffen of andere stoffen die er niet in thuis horen, zoals metalen deeltjes. Ook zijn alle gevonden persoonlijke bezittingen van de slachtoffers onderzocht op afwijkende deeltjes.

"Dat wisten wij nog helemaal niet", vertelt De Roo. "Maar het is goed om te zien dat het OM alles uitpluist. Ze doen hun uiterste best om toch een aantal schuldigen aan te wijzen."

Jeanne en Bart Hornikx uit Goirle volgden het proces ook thuis. Zij verloren hun dochter Astrid en haar vriend Bart Lambregts. "Ik kreeg er een brok van in mijn keel toen ik de details hoorde. We werden weer even teruggeworpen naar het moment van de ramp."

Uit de resultaten bleek dat er vreemde deeltjes zaten tussen de wrakstukken en het stoffelijk overschot van de slachtoffers. Er werden in totaal 370 stalen stukjes ontdekt. Die deeltjes zijn vergeleken met onderdelen uit een BUK-raket. Volgens het OM passen die raketdeeltjes bij het beeld van een inslag door een BUK-raket.

Joyce de Roo acht de kans klein dat er van die deeltjes bij het stoffelijk overschot van haar vader ontdekt zijn. "Van hem zijn slechts twee kleine botten teruggevonden, dus dat denk ik niet."

Het OM maakte ook bekend hoe ze aan afgetapte gesprekken inclusief locaties van de verdachten kwamen. Ook al maakten ze veel gebruik van versleutelde telefoons, zijn er toch gesprekken bewaard gebleven omdat de Oekrainse geheime dienst drie verdachten eerder al afluisterde.

Anton Kotte was als vertegenwoordiger van Stichting Vliegramp MH17 aanwezig in de rechtszaal. Hij verloor zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco uit Eindhoven. Kotte is lovend over de onderzoeksresultaten. ''Indrukwekkend'', licht hij één woord toe. ''Hier word je stil van. Er is ontzettend veel onderzocht. En dat is van een nauwkeurigheid...ik zou er als verdediging toch stil van worden.''

Aan het begin van de vierde procesdag vroegen de enige twee advocaten van een van de verdachten meer tijd om het ruim veertigduizend pagina's tellend strafdossier te kunnen lezen. Volgens hen is het een illusie om in drie à vier maanden tijd een achterstand van 6 jaar OM-onderzoek in kunnen halen.

Daarnaast bemoeilijkt alle coronamaatregelen volgens de advocaten het contact met hun client aangezien Rusland in totale lockdown zat. Onbegrijpelijk, volgens Joyce. "Het duurt allemaal veel te lang. De advocaten willen alles opnieuw onderzoeken en nieuwe deskundigen spreken, maar de resultaten liggen al op tafel."

'"Slim", zegt Bart Hornikx. "Ze hadden hun zaakjes, net als het OM overigens, goed voorbereid. En wat betreft hun cliënt hadden ze wel een punt: alles draait om een vertrouwensband, dus ik snap wel dat ze hem in het echt willen zien."

Of de advocaten meer tijd krijgen, werd maandag nog geen antwoord op gegeven. Dinsdag gaat de zaak verder. Ook dan zit Joyce de Roo, net als veel andere nabestaanden, weer achter haar laptop. "Ik wil precies weten wat er met ons pap is gebeurd."

