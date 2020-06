Het stoeltje van meneer Frits en het eerste PSV-shirt: dit en meer zie je in het Philips Museum

PSV-watcher Frans van den Nieuwenhof bij het stoeltje van Frits Philips.

“Tot aan zijn dood was hij als ‘meneer Frits’ het grootste boegbeeld van de club. Dit is zijn stoeltje." Voor het Philips Museum in Eindhoven was het de hoogste tijd om eens te laten zien hoe zeer Philips, PSV en Eindhoven met elkaar verbonden zijn.

De expositie is gebaseerd op het boek ‘Eendracht maakt macht’ van Frans van den Nieuwenhof, al dertig jaar PSV-watcher. Van den Nieuwenhof neemt ons mee langs de vijf hoogtepunten.

Het stoeltje van Frits Philips

“Frits Philips heeft naar eigen zeggen in zijn leven wel meer dan duizend thuiswedstrijden van PSV gezien. Hij was er altijd en leefde enorm mee met de club. Hij was ook een verbindende factor tussen club en achterban. Dit is dus zijn stoeltje. Meneer Frits wilde nooit in de bestuurskamer zitten, achter glas. Hij wilde tussen de mensen op de tribune zitten."

Meneer Frits nam gewoon plaats tussen de toeschouwers.

"Hij was wars van dikdoenerij. Een man van het volk . Dat maakte hem ook zo populair. Je hebt in het stadion nog steeds uitingen van ‘Meneer Frits’. Dit was het stoeltje met de verrekijker, want hij had niet al te beste ogen meer. Zo keek hij de wedstrijden. Met zijn petje op.”

Het stoeltje van Frits Philips.

Boven het stoeltje hangt een enorme foto van Frits Philips. Daar was hij nog vijf jaar. Hij verrichtte in 1911 op die leeftijd de aftrap van de eerste wedstrijd van het Philips Elftal, de voorloper van PSV.

Frits Philips was hier vijf jaar.

Allereerste tv-uitzending voetbalwedstrijd: met PSV

Een jaar voordat we in Nederland landelijk tv kunnen kijken, experimenteert Philips al met het uitzenden van voetbalwedstrijden. Op 10 september 1950 verzorgt Philips de eerste rechtstreeks tv-uitzending van een voetbalwedstrijd in Nederland. Een wedstrijd tussen PSV en EVV Eindhoven. “Dit soort camera’s werden gebruikt. Dit was experimentele televisie. De eerste wedstrijd was nog niet voor heel Nederland. De mensen zaten in het sportpark te kijken. Later werd het bereik groter. Dit is het begin van voetbal op tv in Nederland geweest. “

Met deze camera experimenteerde Philips met het uitzenden van voetbalwedstrijden.

Hologram van Europacup I

“De originele staat bij PSV uiteraard. Als je daar een replica van wilt maken ben je duizenden euro’s verder.” De beker draait als hologram in de lucht en is van alle kanten te bekijken.

Conservator Sergio Derks van het Philips Museum: “Dit vinden wij unieker. Dit verbindt technologie met voetbal. Dit zal een plek zijn waar veel mensen een selfie gaan maken.”

De Europacup I is te zien als bewegende hologram.

Brieven aan spelers

Op 10 september 1967 schrijft Frans Otten, oud topman van Philips, een brief aan de spelers van PSV. ‘Hoe is het in God’s naam mogelijk, hoe bestaat het …’. PSV heeft in eigen huis met 1-2 verloren van Twente en dat kan hij niet verkroppen. Frans van den Nieuwenhof: “Hij was de grote baas van Philips. Hij heeft in zijn vrije tijd duizenden brieven geschreven aan bestuurders en spelers. Allemaal op persoonlijke titel. Hier schreef hij bijvoorbeeld vanuit Zwitserland waar hij in de bergen verbleef."

Een van de brieven van Frans Otten.

Eerste Philips PSV-shirt

De naam ‘Philips’ op het shirt van PSV. Dit is het allereerste sponsorshirt dat tijdens een wedstrijd gedragen werd. “Dit is het begin van shirtreclame voor PSV. Philips was eerder terughoudend. In 1982 werd shirtreclame toegestaan en daarna heeft Philips jarenlang op het shirt van PSV gestaan.”

Het eerste PSV-shirt met reclame van Philips.

"Eindhoven had zonder Philips niet op deze manier bestaan. Als je nu in het buitenland komt en je noemt de naam PSV, heeft iedereen een link met Eindhoven. En dat is allemaal vanuit Philips ontstaan. "

De expositie 'Eendracht maakt macht' is vanaf dinsdag 9 juni te zien in het Philips Museum in Eindhoven.