Glenn maakt mondkapjes tegen racisme

Een van de mondkapjes die Glenn maakt. Glenn uit Breda maakt mondkapjes tegen racisme

Ontwerper Glenn Fachrul-Tuankotta uit Breda maakt mondkapjes met teksten tegen racisme. Het zwarte katoen is bedrukt met teksten als 'Black Lives Matter', 'I can't breathe' en 'No Justice No Peace'. Een gedeelte van de verkoopopbrengst gaat naar Amnesty International en de Black Lives Matter Foundation. "Om een statement te maken is dit echt goed leesbaar, op ooghoogte. In your face dus", zegt Glenn.

De in Breda geboren ontwerper is van Molukse afkomst. Zelf had hij nooit echt te maken met racisme of discriminatie. Maar mensen in zijn omgeving wel.

Protesten

Het idee ontstond eigenlijk in de trein. "Ik reis vijf dagen per week met het openbaar vervoer en ik hoorde dat mondkapjes daar verplicht werden. Op het nieuws zag ik alle protesten in Amerika tegen racisme en ik dacht: hoe kunnen wij ons steentje aan bijdragen? Zo is deze mondkapjescollectie ontstaan."

Rijk zal de 27-jarige ontwerper er niet van worden. "In ben beginnend ondernemer en moest nog veel investeren. Dus eigenlijk haal ik er niet zo veel uit. Maar om het goede doel te steunen om mijn site Mondjesmaat bekender te maken zijn we er toch mee begonnen."

Goede doelen

Per verkocht mondkapje stort Glenn ook nog eens één euro aan twee goede doelen. "Vijftig cent gaat naar Amnesty International en vijftig cent naar de Black Lives Matter Foundation. En dat voelt ook hartstikke goed."

De mondmaskers zijn sinds zaterdag te koop via zijn webshop. Het loopt nog niet echt storm: "Ik heb er nu zo'n vijftien verkocht. Maar ik hoop dat we als multiculturele samenleving laten zien dat wij staan voor gelijke rechten voor iedereen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij."