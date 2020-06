Extra agenten in centrum Tilburg na oproep tot 'plunderen'

Politie te paard in het centrum van Tilburg (Foto: Jack Brekelmans - SQ Vision Mediaprodukties)

De politie heeft maandagavond extra agenten het centrum van Tilburg ingestuurd. Hiertoe is besloten nadat een bericht was rondgegaan op Snapchat en waarin werd opgeroepen 'massaal alles in Tilburg te plunderen'. Uiteindelijk gebeurde er, voor zover bekend, niets onoirbaars.

Paul Ruiter Geschreven door

Volgens een verslaggever van Omroep Brabant was alles kalm in hartje Tilburg. Er was wel veel politie op de been, maar van overlast was dus geen sprake. Een politiewoordvoerder bevestigde dat het rustig was in het centrum.

'Passende maatregelen'

Wie het bericht op Snapchat verspreid heeft, is niet duidelijk. In de Snapchat-post wordt gezegd het hele centrum maandagavond door te gaan. De politie is dus op de hoogte van de oproep en heeft 'passende maatregelen getroffen in de Tilburgse binnenstad', zo liet een woordvoerder aan het eind van de middag al weten.

Er surveilleerden meer agenten dan gewoonlijk maandagavond, onder meer te paard en op de fiets, en er kan opgeschaald worden indien nodig, zo werd verteld.

De politie rekende er echter niet op dat daar aanleiding toe zou zijn. "We gaan er niet vanuit dat er iets gaat gebeuren", aldus de woordvoerder.