Extra agenten in centrum Tilburg om oproep tot 'plunderen'

De politie stuurt maandagavond extra agenten het centrum van Tilburg in. Dat komt door een bericht dat rondgaat op Snapchat, waarin wordt opgeroepen 'massaal alles in Tilburg te plunderen'.

Wie het bericht verspreid heeft, is niet duidelijk. In de Snapchat-post wordt gezegd het hele centrum maandagavond door te gaan. De politie is op de hoogte van de oproep en heeft 'passende maatregelen getroffen in de Tilburgse binnenstad', laat een woordvoerder weten.

Rond 20.00 was alles kalm in de Tilburgse binnenstad, meldt een verslaggever van Omroep Brabant die ter plaatse is. Er is veel politie op de been en van overlast lijkt geen sprake te zijn. Een politiewoordvoerder bevestigt dat het rustig is in het centrum.