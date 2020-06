Is het veilig om te gaan zwemmen in coronatijd?

Zijn zwembaden coronaveilig?

Het belooft een warm weekend te worden en bovendien: de zomervakantie komt eraan. En dus staan veel mensen te popelen om een duik te nemen in het plaatselijke zwembad, een meer of in de zee. Maar is dat veilig in coronatijd? Kun je in het water besmet raken met het virus?

Volgens het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er geen bewijs dat het virus zich verspreidt via zwemwater. En als je in een zwembad duikt, zit er bovendien chloor in het water. En het coronavirus kan niet tegen chloor.

Let goed op

Toch zijn er wel dingen waar je goed op moet letten als je gaat zwemmen, maar niet besmet wilt raken.

In bijgaande video wordt dit uitgelegd.

