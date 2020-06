Bedrijf en auto's in brand in Breda

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

In een bedrijfspand aan het Reeperf in Breda is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. In de vlammenzee gingen drie auto’s, waaronder een bestelbus, verloren. De politie gaat ervan uit dat er opzet in het spel is.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het is niet helemaal duidelijk of de brand vanuit het bedrijfspand is overslagen naar de auto's of dat ook de auto's apart in brand zijn gestoken. De schade aan het pand was groot. De politie rukte met meerdere eenheden uit. De politie verricht momenteel onderzoek in de straat.

