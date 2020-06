Bordelen in België weer open, seksclubs in Brabant nog dicht: 'Niet eerlijk'

Archieffoto

Zoals het er nu naar uitziet, moeten de bordelen in Brabant dicht blijven tot 1 september. Maar in België zijn de sekshuizen weer open. Jan Siemons, eigenaar van Club Diana in Zundert vlakbij de Belgische grens, vindt dat vreemd en oneerlijk: "Onze klanten gaan naar België."

Ronald Strater Geschreven door

Het is best raar dat niet de Nederlandse, maar juist de Belgische bordelen als eerste weer klanten mogen ontvangen. Bij de zuiderburen is prostitutie namelijk verboden. Maar iets wat officieel niet bestaat en wat dus wel gedoogd wordt, kun je ook niet opnieuw toelaten. En omdat in België bijvoorbeeld ook de horeca weer open mag, volgen de sekshuizen op de voet. Al is voor klanten een mondkapje verplicht.

Club Diana in Zundert.

Jan Siemons van Club Diana vindt het een vreemde gang van zaken. "Ik heb me netjes te houden aan de beslissingen van onze overheid en dat zal ik ook zeker doen", zo zegt hij. "Maar eerlijk is het natuurlijk niet. In België is het illegaal en onze Nederlandse klanten zullen daar nu heengaan. Tja, één Europa is nog ver weg, wij zullen wel weer de laatste zijn die open mogen."

"Nu speelt alles zich hier weer af in de illegaliteit, want het gaat gewoon door hoor!"

Sophie zit vanwege de coronacrisis noodgedwongen thuis, omdat de seksclub waar ze werkt verplicht dicht is. Ook zij fronst haar wenkbrauwen bij het feit dat de sekshuizen in België weer open zijn. "Ik denk dat het er in België een beetje tussendoor is geglipt", denkt de sekswerker die haar echte naam liever geheim houdt.

"Daar hebben ze vast niet over nagedacht, dat is laksheid. Ik verwacht dan ook niet dat de Nederlandse overheid snel volgt. Al kunnen ze de clubs hier beter wel open gooien, want dan is er meer grip, controle en dus veiligheid. Nu speelt alles zich hier weer af in de illegaliteit, want het gaat gewoon door hoor!"

"Ik zie onze dames nog niet op een trekker naar het Malieveld gaan."

Ook Jan Siemons, die met zijn seksclub Diana op een steenworp afstand van de Belgische grens zit, heeft zich eigenlijk al neergelegd bij een heropening op 1 september.

"Kijk, die anderhalve meter is in onze branche natuurlijk lastig uit te leggen. Maar we willen het liefst vandaag nog open. Onze branche is er niet eentje die heel veel lawaai kan maken zoals anderen dat soms doen. We hebben geen sterke vakbond die een vuist kan maken en demonstreren zit er ook niet echt in. Ik zie onze dames nog niet op een trekker naar het Malieveld gaan", zegt hij.

De parkeerplaats ligt er verlaten bij.

"Het is afwachten wat de overheid beslist. Tot die tijd houd ik mijn deuren gesloten, want ik zit niet te wachten op een boete of dat ik mijn vergunning kwijt raak. Het is vooral vervelend voor de dames die hier werken. Die hebben geen werk en ook bijna nergens recht op."