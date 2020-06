Vrouw (19) met broodmes in het hoofd gestoken, dader krijgt tbs

Archieffoto.

Een 23-jarige man uit Helmond die een 19-jarige vrouw meerdere keren met een broodmes in het hoofd heeft gestoken, krijgt tbs opgelegd. Volgens deskundigen was hij ontoerekeningsvatbaar toen hij het slachtoffer aanviel.

Dit gebeurde op 13 januari vorig jaar, in een huis aan de Kromme Haagdijk waar hij met een aantal jongeren begeleid woont. Het is nog altijd niet precies duidelijk wat zich die bewuste dag in het huis heeft afgespeeld.

Volgens de rechtbank is wel duidelijk dat de man verantwoordelijk is voor het neersteken van de vrouw. Ze waren immers als enigen aanwezig in de huiskamer. De man gaf aan dat hij zich niets herinnert van de steekpartij.

Keel dichtgeknepen

In mei 2018 mishandelde hij ook al een huisgenoot, door hem met een trap tegen de grond te werken, zijn keel dicht te knijpen en te slaan.

Deskundigen hebben de man onderzocht. Zijn verstandelijke ontwikkeling blijft achter en hij heeft een autistische stoornis. Ook spelen chronische stress, speedgebruik en slaaptekort een rol. Hij is niet in staat om met spanningen om te gaan.

De rechtbank vindt dat de Helmonder intensieve, langdurige begeleiding nodig heeft. Daarom is tbs met een aantal voorwaarden opgelegd. De man moet zich onder meer laten opnemen in een zorginstelling, mag geen drugs of alcohol gebruiken en mag ook geen contact hebben met het slachtoffer van de steekpartij.

