Oplichting via datingapps: opnieuw verdachte aangehouden

De mannen maakten een afspraakje via de datingapp Grindr.

De politie heeft een 19-jarige man uit Loon op Zand aangehouden in het onderzoek naar oplichting via datingapps. Hij is de derde verdachte die hiervoor is opgepakt.

Een arrestatieteam hield in februari in Cromvoirt twee verdachten aan. Het ging om een 18-jarige man uit Tilburg en een 19-jarige man uit Kaatsheuvel. Bij de arrestatie werd een schot gelost. Een van de verdachten raakte lichtgewond.

Met de arrestatie van de derde verdachte, is het onderzoek niet klaar. De politie gaat hiermee door en houdt rekening met nog meer aanhoudingen.

Slachtoffers

Omroep Brabant sprak in februari met vier slachtoffers, die via de homodatingapp Grindr afspraakjes hadden in de omgeving van Tilburg. Die afspraakjes liepen uit op een regelrechte hel. Slachtoffers werden tegen de grond gewerkt, met een mes bedreigd en ze moesten geld afgeven. In één geval werd een slachtoffer zelfs ontvoerd.

In deze video vertelt een van de slachtoffers wat hij meemaakte:

