Juwelier desinfecteert sieraden met ultraviolet licht: 'Een aardige investering'

Wachten op privacy instellingen... Een horloge ligt in de 'lichtmagnetron' om ontsmet te worden. Volgende Vorige 1/2 Hightech medische desinfectie van juwelen en horloges bij Heusdense juwelier

“Het is beslist geen apparaat zoals ze ook voor paar tientjes te koop staan bij AliExpress”, benadrukt juwelier Sylvester Andriessen in Heusden. “Dit apparaat is medisch gecertificeerd en wordt ook in Nederlandse ziekenhuizen gebruikt voor het desinfecteren van chirurgisch gereedschap.” Het apparaat ontsmet met een hoge dosis UV-C-licht, sieraden en horloges die door klanten zijn aangeraakt.

Rob Bartol Geschreven door

“Het kan zijn dat iemand met corona een trouwring heeft gepast en het virus op die manier kan doorgeven aan een volgende klant die komt passen, of aan ons. Het is bekend dat het virus tot 72 uur kan overleven en ook op metaal, juwelen en zelfs op een leren horlogebandje. Daarom hebben we dit apparaat aangeschaft dat we al liefkozend onze ‘lichtmagnetron’ noemen”, vertelt de juwelier.

Bijzonder is dat het apparaat aangeschaft is in Italië, toen daar de coronapandemie in alle heftigheid toesloeg. "Het was een aardige investering."

“Het ontsmetten met ultraviolet licht vervangt ook het desinfecteren met alcohol of een andere bijtende vloeistof”, zegt Andriessen. “Ontsmetten met een vloeistof laat op den duur sporen na op het materiaal. Ontsmet maar eens een horloge (met een leren horlogebandje) met alcohol, of een andere bijtende vloeistof, of een zilveren ring. Het wordt er echt niet mooier op, alcohol tast het materiaal aan. En dan is het nog maar de vraag of het op die wijze ontsmetten wel zo zorgvuldig is.”

Juwelier Sylvester Andriessen.

Voor zover bekend is de Heusdense ondernemer de tweede juwelier in Nederland die zijn sieraden, na het passen door klanten, medisch ontsmet met een UV-C-medisch gecertificeerde lightbox.