Man probeert AK-47 te verkopen via internet maar krijgt politie op bezoek

Ook beelden van de arrestatie werden gedeeld op social media (foto: vkmag).

Een 19-jarige man heeft onlangs geprobeerd een AK-47 te verkopen via sociale media. Pech voor hem, want een van zijn volgers nam contact op met de politie. In plaats van een koper, stond er daarom maandagavond een arrestatieteam aan zijn deur aan het Bevrijdingshof in Oss.

De man is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Op Snapchat bood hij het automatische wapen aan met daarbij de tekst ‘voor mannen met doekoe’ oftewel geld. Vervolgens schreef hij daarbij in gebrekkige Nederlands de tekst: ‘Conect me alleen voor sireuse intressem nieuwschierige apen worden geblokt’, weet website VKmag die de screenshots in handen heeft.

Een screenshot van de Snapchat (bron: vkmag).

De politie wil niet bevestigen dat de 'advertentie' op social media de aanleiding voor de inval was. Wel meldt ze dat er een tip binnenkwam bij het socialmediateam van de politie over het feit dat de man een automatisch wapen in zijn bezit zou hebben.

Het wapen werd overigens niet gevonden tijdens de doorzoeking. De man werd wel aangehouden en is meegenomen naar het bureau.