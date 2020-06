Mara van de Ven als eerste Brabander in actie tijdens officiële sportwedstrijd

Mara van de Ven uit Haarsteeg.

Mara van de Ven wordt de eerste Brabantse sporter die na de coronacrisis weer officieel in wedstrijdverband in actie komt. Komend weekend doet de eventingruiter uit Haarsteeg mee aan een wedstrijd in Duitsland. “Van de organisatie heb ik een heel boek gekregen met wat mag en vooral met wat niet mag.”

Om in Westerstede mee te kunnen doen moet de 19-jarige Mara van de Ven aan veel regels voldoen. Zo is het gebruikelijk dat eventingruiters slapen op het wedstrijdterrein, dat mag nu niet. Ze moet een mondkapje op en handschoenen aan. Na afloop van haar rit moet ze meteen het wedstrijdterrein verlaten.

Van de Ven hoort bij Jong Oranje. Ondanks alle regels is ze blij dat er weer een wedstrijd is, maar ze vindt het ook best spannend. “Je moet toch kijken hoe je ervoor staat na een paar maanden vertraging. Normaal ben ik in deze tijd bezig voor het EK, nu moet alles nog beginnen.”

De afgelopen maanden heeft ze redelijk kunnen trainen omdat ze thuis is Haarsteeg alle faciliteiten heeft. Met haar trainer had ze contact op afstand. Ze verwacht dat haar paard Lexington van de Vinkenhof nergens last van heeft. “Op dit niveau zijn paarden ook topsporter. Ze merken wel dat het weer gaat beginnen, maar hebben niet veel van corona meegekregen.”

De wedstrijd in Duitsland is vrijdag en zaterdag. Na de maanden zonder wedstrijden heeft Van de Ven er veel zin in. “Het is te doen en iedereen wil weer heel graag.”