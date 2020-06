Stikstof blijft een lastig onderwerp in Brabant, maar de BMF is blij met de adviezen van Remkes

De ammoniak uit mest is een grote bron van stikstof.

Stikstof blijft in Brabant een lastig onderwerp. In december leidde het tot een politieke crisis en sinds kort is er een nieuwe coalitie die de stikstofuitstoot wat minder fanatiek te lijf wil gaan. Maar nu de commissie Remkes juist een veel hardere aanpak wil, grijpt de Brabantse Milieu Federatie haar kans: 'Meteen overnemen die adviezen!'

"De provincie kan meteen in actie komen", schrijft de BMF in een eerste reactie op het rapport van Remkes. "Ze hoeft helemaal niet te wachten op de mening van minister Carola Schouten over het rapport."

Ex-minister Johan Remkes kwam maandag met een kritisch rapport over het stikstofbeleid. Remkes vindt Schouten niet doortastend genoeg. Volgens hem moet de minister opletten dat ze niet door de rechter wordt teruggefloten omdat ze te weinig doet voor natuurgebieden die lijden onder stikstof.

Femke Dingemans is dat met Remkes eens. "Als het stikstofbeleid voor de tweede keer vastloopt op een rechterlijke uitspraak kost dat weer heel veel tijd. Die tijd hebben we niet meer."

Directeur Femke Dingemans van de milieufederatie gaat dat deze week ook vertellen aan de nieuwe natuur-gedeputeerde Elies Lemkes. De twee gaan dan samen wandelen door een van de Brabantse natuurgebieden om nader kennis te maken.

Niet doortastend

Natuurgebieden worden beschermd door de Natura 2000-wetgeving. Brabant heeft ruim twintig van zulke gebieden. Driekwart ervan krijgt meer stikstof te verwerken dan de natuur aankan.

De boerenorganisaties weten dat. De ZLTO bood in december aan om mee te werken aan een vermindering van de stikstofhoeveelheid met veertig procent. Net als de radicalere Farmers Defence Force vindt de ZLTO het voorstel van Remkes te ver gaan. Beide partijen noemen het rapport 'onuitvoerbaar'.

Minister Schouten zet in op een stikstofvermindering van 25 procent in 2030. Remkes adviseert een vermindering van 50 procent. Greenpeace heeft al een stap naar de rechter aangekondigd over het stikstofbeleid. Ook de Brabantse Milieu Federatie kijkt of er mogelijkheden zijn naar de rechter te stappen.

Al praten sinds 1980

In het rapport van Remkes staat een historisch overzicht waaruit blijkt dat in Nederland al in 1980 gepraat werd over de neerslag van stikstof in natuurgebieden. De veehouderij is er sindsdien in geslaagd de hoeveelheid stikstof flink te verminderen maar in veel natuurgebieden komt nog steeds meer stikstof terecht dan de natuur aankan.

De provincie vindt dat minister Schouten eerst op Remkes' uitspraken moet reageren.