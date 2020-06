GHB-lab in aanbouw gevonden in Bergen op Zoom

Archieffoto ter illustratie (SQ Vision).

De politie heeft dinsdag in een flat aan de Karmel in Bergen op Zoom een klein drugslab in aanbouw gevonden. In het lab zou GHB geproduceerd gaan worden.

Agenten ontdekten het lab na een melding over stankoverlast. In de woning werden chemicaliën gevonden die voor de productie van drugs gebruikt worden. Er was een luchtafzuiging gemonteerd in de bergingskast.

Drie mensen zijn aangehouden. Het gaat om de 34-jarige bewoner, een 37-jarige man uit Standdaarbuiten en een man (27) uit Bergen op Zoom. Het lab is ontmanteld.