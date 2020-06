Toiletten en douches op campings eerder open, maar 'onze verbouwing is nog niet klaar'

Op camping Breehees in Goirle stonden tot nu toe mobiele douches en wc’s. (Foto: archief)

Toiletten en douches mogen vanaf maandag weer gebruikt worden op campings. Eigenlijk mocht dat pas vanaf 1 juli, maar het kabinet heeft het vervroegd. Dat komt omdat de grenzen vanaf dan ook weer opengaan. Het besluit geeft veel vreugde onder campinghouders, maar ook een beetje pech in Drunen. "Wij zijn het sanitair nog aan het opknappen tot 1 juli."

Bij camping ’t Denneke in Veldhoven hebben ze het dinsdag al gemerkt: daar kwamen meteen wat boekingen vanuit België binnen. “Tot nu toe boekten mensen alleen na 1 juli, nu ook in de twee weken daarvoor. Mensen willen toch graag dat het sanitairgebouw open is. Voor een paar dagen is het nog wel te doen in de caravan, maar als je weken op de camping blijft natuurlijk niet”, laat de eigenaresse weten. Er hoeft weinig meer te gebeuren, vertelt ze. “Alleen nog de anderhalve meter met strepen aangeven, maar dat is zo gedaan!”

Het wachten waard

Bij de Schaapskooi in Drunen moet wél nog een hoop gebeuren. De verbouwing van het sanitairgebouw stond in de winter gepland, maar nu de ruimte toch dicht moest, besloten ze het maar vast onderhanden te nemen. Zo is het deze zomer al gerenoveerd. "We zijn heel blij als het dadelijk mooi opgeknapt is, dat is voor de gasten veel comfortabeler. Het is het wachten wel waard", vertelt eigenaresse Karin de Jong. Campinggasten kunnen tot die tijd een privébadkamer huren.

In de video zie je het werk dat in Drunen nog verricht moet worden.

Afwachten wat vakantiegangers doen

“Dit is heel leuk natuurlijk. Maar ik had het niet verwacht, ik was juist heel bang dat die 1 juli nog doorgeschoven zou worden. Dus dit kwam echt als een verrassing", zegt de eigenaar van camping Zonneland in Nispen. "Nu is het afwachten wat mensen gaan doen. Blijven mensen in Nederland of gaan ze toch naar het buitenland op vakantie? We wachten gewoon af, maar dit is wel beter nieuws dan verwacht.”