‘Onze’ wolf is weg uit Brabant en duikt op in buurt van Antwerpen

Wolf slaat toe in Vlijmen

De wolf die de afgelopen weken de regio Heusden en Wijk en Aalburg in zijn greep hield, is weg uit Brabant. Het mannetje werd op Tweede Pinksterdag voor het laatst in natuurgebied de Moerputten bij Den Bosch gezien en sindsdien zijn er ook geen meldingen meer geweest van dode schapen. Wolvendeskundige Johan Mees van Wolven in Nederland vermoedt dat de wolf inmiddels in de regio Antwerpen is.

Van 12 tot 30 mei kwamen er zo’n tien meldingen over doodgebeten dieren uit het gebied rond Heusden, Haarsteeg en Wijk en Aalburg. Meer dan zestig schapen werden doodgebeten. Maar na de laatste vier dode schapen in Wijk en Aalburg op 30 mei werd het stil.

“De wolf werd nog een keer vastgelegd door een amateurfotograaf in de Moerputten”, weet Johan Mees, coördinator Brabant van Wolven in Nederland. “Dat was op 1 juni en ik denk dat hij er toen vandoor is gegaan richting België.”

Dit is de laatste foto van de 'Heusdense' wolf in de Moerputten op 1 juni:

Foto: Andre Bonga

In de omgeving van Duffel bij Lier is de afgelopen week een nieuwe wolf gespot en afgelopen weekend zijn er twee schapen doodgebeten. “En die wolf vertoont hetzelfde gedrag als de wolf uit Heusden”, vinden Mees en de Belgische wolvencoördinator. “De wolf in Heusden was ook helemaal niet schuw en dat is deze nieuwe wolf in België ook niet. Ook lijkt hij sterk op de wolf die hier in Heusden rondliep.”

Hoe de wolf precies vanuit Heusden naar België is gelopen, is niet bekend. Het dier heeft enkele weken in het gebied tussen Wijk en Aalburg en Vlijmen gezeten. Daarvoor werd hij in april rond Culemborg en Beesd gezien. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de Heusdense wolf inderdaad naar België is verkast.

“Oorspronkelijk komt het dier uit Herzlake in Noord-Duitsland, net over de Nederlandse grens. Van daaruit is ‘ie afgezakt”, weet Mees.

Zondag werd deze nieuwe wolf in de regio Antwerpen gezien:

Foto: Welkomwolf.be

Volgens Mees kan een wolf makkelijk deze afstand afleggen. “Een wolf kan dagenlang op een drafje lopen. Ik denk dat hij na 1 juni niet meer terug is gegaan naar het gebied rond Heusden en Haarsteeg, maar verder is getrokken naar België. Zo’n mannetje is op zoek naar een vrouwtje en kan enorme afstanden afleggen.”

Mees, die zelf uit Den Bosch komt, vond het gedrag van de wolf rond Heusden maar vreemd. “Hij liet zich zo makkelijk zien en ook overdag. Ook was het raar dat hij zoveel schapen doodde. Surplus killing, zoals dat heet, komt vaker voor. Ook bij vossen of marters. Het jachtinstinct blijft aangewakkerd omdat de prooidieren niet kunnen vluchten. Opvallend aan de wolf in Heusden was dat hij dit in grote mate en ook met grote regelmaat deed. Zoiets hadden we nog niet eerder meegemaakt. Dit kan komen doordat er in het gebied rond Heusden weinig wild zit, maar wel veel schapen. Voor een jonge wolf die nog weinig ervaring heeft, is een schaap een makkelijke prooi."

"De vrouwtjeswolf, die regelmatig in Zuid-Oost Brabant opduikt, doodt maar af en toe één schaap. De wolf bij Heusden doodde er soms enkele tientallen tegelijk.”

In de buurt van Duffel is de wolf de afgelopen dagen verschillende keren gezien:

