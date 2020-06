Mannen opgepakt na mishandeling van agent bij aanhouding voor bedreiging

Bij de aanhouding van een 18-jarige man uit Eindhoven is maandagavond een politieagent gewond geraakt.

De verdachte had eerder op de avond zijn partner belaagd en bedreigd. Toen agenten hem wilde aanhouden, bemoeide een 20-jarige man zich ermee. Hij sloeg een agent meerdere keren in het gezicht en werd dinsdagmiddag opgepakt. Waar het incident zich afspeelde, is niet bekendgemaakt. Beide mannen zitten vast voor verder onderzoek.