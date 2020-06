Megastallen stinken volgens omwonenden en daarom stappen ze naar de rechter

Een aantal Brabanders en Limburgers heeft de overheid voor de rechter gedaagd vanwege de stank die wordt veroorzaakt door megastallen. Ze willen dat de overheid hen beter beschermt tegen de overlast door de intensieve veehouderij. De omwonenden beroepen zich hierbij op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De burgers die de staat nu dagen, komen onder meer uit Deurne, Boxmeer, Landerd, Bergeijk, Veghel, Zundert, Sint-Anthonis, Rucphen en Reusel-De Mierden. Ze werken samen met het Brabants Burgerplatform, een stichting die opkomt voor de belangen van de burgers in het buitengebied. Die stichting laat in een verklaring weten dat de veehouderij door de overheid te veel wordt beschermd. Het gevolg is dat 'het recht op ongestoord woongenot van burgers wordt geschonden'.