Brandweer kan niet bij brandkraan, want de bestrating is eroverheen gelegd

Drie auto's uitgebrand in Etten-Leur. (archieffoto: SQ Vision)

De brandweer had vijdagnacht tijdens een autobrand aan de Kloosterlaan in Etten-Leur grote moeite met het vinden van extra bluswater. Dit kwam doordat de gemeente eerder een straat over het waterpunt had aangelegd. Hoewel Brabant Water het probleem ruim een jaar geleden had aangekaart, heeft de gemeente het niet opgelost.

“Het leek wel een grote slapstick”, vertelt ooggetuige Krijn ten Hove. De waterkraan ligt vlak voor zijn huis. “De brandweer moest met een schep en zaklampen op zoek naar de kraan.”

Op zijn gevel hangt een bordje dat er een waterpunt is. Brabant Water heeft de put in 2018 na dagen zoeken gemarkeerd. “Ondanks deze markering kon de brandweer de kraan tijdens het graven niet vinden. Ze gingen naar een ander waterpunt verderop, maar daar konden ze hun slangen niet aansluiten”, weet Krijn. “Ze hebben uiteindelijk op nog een andere plek water gehaald.”

Bekijk op bewakingsbeelden hoe de brandweer de kraan zocht:

Wachten op privacy instellingen...

Aangestoken

Op de Kloosterlaan in Etten-Leur zijn vrijdagnacht drie auto's uitgebrand. Een vierde raakte flink beschadigd. Vermoedelijk werd één wagen aangestoken en sloeg de brand over.

“Dit is gewoon heel gevaarlijk”, vervolgt de 53-jarige bewoner bezorgd. “Nu ging het om een paar auto’s, maar hoe moet dit straks als er een woningbrand is?”, vraagt hij zich af.

Geen invloed

“Het heeft geen invloed gehad op de brandbestrijding”, benadrukt woordvoerder Marjo Peters van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. “De tankautospuiten hadden voldoende bluswater in hun reservoir.”

De brandweer ging uit voorzorg op zoek naar de brandkraan, voor als het vuur bijvoorbeeld over zou slaan. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de brandweer dan moet gaan graven om bij de kraan te komen”, geeft ze toe. Het probleem is daarom gemeld bij de gemeente.

Probleem al jaar bekend

Bij reconstructiewerkzaamheden door de gemeente is over de brandkraan in de Wilgenstraat heen bestraat. “Ongeveer een jaar geleden heeft Brabant Water dit ontdekt en is hiervan melding gemaakt bij de gemeente. Helaas is de brandkraan aan de Wilgenlaan door de gemeente tot op heden niet vrijgemaakt van bestrating”, vertelt een woordvoerder van Brabant Water in een reactie. “Dat is de reden dat de brandweer de brandkraan in de Wilgenstraat tijdens de brand niet kon vinden.”

Verschillende lokale politieke partijen hebben vragen gesteld. De gemeente Etten-Leur gaf eerder aan vragen pas te beantwoorden als de gemeenteraad is geïnformeerd.