Uitkijktoren hersteld na wraakactie: 'Iemand kwam langs met een kan benzine'

De uitkijktoren kan binnenkort weer beklommen worden (foto: Erik de Jonge). De uitkijktoren wordt hersteld (foto: Erik de Jonge). De uitkijktoren is nu nog afgezet (foto: Erik de Jonge). Volgende Vorige 1/3 De uitkijktoren kan binnenkort weer beklommen worden (foto: Erik de Jonge).

De uitkijktoren op de Kraaijenberg in Bergen op Zoom kan al bijna een jaar lang niet gebruikt worden, maar daar komt binnenkort verandering in. De houten toren wordt weer in oude glorie hersteld nadat die in brand werd gestoken. Dat was waarschijnlijk een wraakactie.

Maaike Cnossen Geschreven door

De toren werd op 26 juli op meerdere plekken in brand gestoken. “De brandweer heeft ook bevestigd dat het om brandstichting gaat. Het was een doelbewuste actie en geen vandalisme. Er is iemand met een kan brandbare vloeistof en lappen hiernaartoe gekomen om de toren ’s nachts in brand te steken”, vertelt boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap.

“We hebben hele sterke vermoedens om wie het gaat. Als dat inderdaad zo is, gaat het om een wraakactie. Diegene was boos op ons, maar ik denk dat de woede inmiddels bekoeld is”, zegt hij. “We kunnen het helaas niet hard maken, dus ik denk niet dat de dader gepakt wordt. Of diegene zal zich zelf moeten melden.” Verder wil hij niks over de mogelijke wraakactie en aanleiding kwijt. “Dan beschuldig ik wel echt iemand.”

Flinke kosten

Het was een ruzie die Brabants Landschap duur kwam te staan. Het herstelwerk kost namelijk zo’n 20.000 tot 30.000 euro. De verzekering betaalt hier een deel van, maar Brabants Landschap moet ook zelf een flink deel lappen. “Daarom heeft het ook best lang geduurd. We hebben getwijfeld of we het wel moesten herstellen, maar de toren biedt zo’n magnifiek uitzicht dat we toch hebben besloten om het wel te doen”, laat hij weten.



De tekst gaat verder onder de foto.

De uitkijktoren wordt hersteld (foto: Erik de Jonge).

De Jonge had eigenlijk meteen een brandbestendigere versie willen neerzetten, maar dat was niet te betalen. In plaats van een stalen constructie met daaromheen hout wordt het weer een volledig houten toren dus. Toch is hij niet bang dat het meteen weer raak zal zijn. “De woede is inmiddels wel bekoeld, volgens mij. Ook houden we een extra oogje in het zeil straks. We weten waar we op moeten letten.”

De eerste natuurliefhebbers kunnen eind deze maand weer naar boven klimmen, is de verwachting. Volgens De Jonge gaat het om een behoorlijke klus. “De buitenstructuur stond nog wel redelijk overeind, maar er waren meerdere verdiepingen uitgebrand. En het trappenhuis was helemaal weg.”