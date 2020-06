Chatbot Gem geeft antwoord op (bijna) al je vragen

Projectleider Harvey van der Meer en burgemeester Marina Starmans met chatbot Gem (foto: Tom van den Oetelaar).

Burgemeester Starmans hoopt dat ze geschiedenis schrijft, als ze op woensdagochtend in het gemeentehuis van Dongen via 'Gem' informatie vraagt over een nieuw paspoort. Gem is een chatbot: een scherm dat je kunt oproepen op de website van de gemeente en waaraan je kunt vragen wat je wilt. De bedoeling is dat alle gemeenten Gem gaan gebruiken, maar Dongen heeft de proef.

Natuurlijk zijn er al talloze instanties die via hun website een chatbot hebben. De politie heeft bijvoorbeeld Wout, die je vragen over het coronavirus beantwoordt. En er zijn gemeenten die ook al een chatbot hebben. Maar nog niet allemaal. Want een chatbot bijhouden is lastig, zegt projectleider Harvey van der Meer: "Voor individuele gemeenten is het heel lastig om een chatbot actueel te houden. Wetgeving en dienstverlening veranderen voortdurend. Dat aanpassen is heel tijdrovend."

Spraak

Gem geeft voorlopig alleen antwoord op vragen over paspoort, ID-kaart of verhuizen. Lastigere zaken als een uitkering aanvragen, volgen nog. Van der Meer: "Dan wil je mensen zo snel mogelijk in contact brengen met een ambtenaar. Als het over inkomen gaat en het is een moeilijke situatie, dan wil je niet dat dat via een chatbot gaat, dan wil je persoonlijke zorg bieden."

Ze (Gem is een vrouw) reageert ook op spraak, maar het staat nog in de kinderschoenen.

Het idee voor Gem komt vanuit gemeenten zelf. Het moet dé chatbot worden die bij alle gemeenten de vragen gaat beantwoorden, is de vurige wens van Van der Meer: "We hebben nu zo'n 15 à 20 gemeenten die mee willen doen. Grote gemeenten, als Tilburg, Utrecht, Eindhoven, Den Bosch en Oss.. Maar we kijken verder dan gemeenten alleen. Ook de Sociale Verzekeringsbank onderzoekt ook of ze mee kan doen."

Dochter

Burgemeester Starmans is er trots op dat Dongen de eerste is met de chatbot, maar ze wil haar inwoners ook gerust stellen: "Je kan ook nog gewoon bellen en online een afspraak maken. Maar iedere inwoner is anders. Mijn dochter is bijvoorbeeld al gewend dat ze door een chatbot wordt geholpen als ze met een kledingzaak contact zoekt. Dus je speelt in op de verschillende behoeftes van je inwoners."

De proef in Dongen duurt drie maanden. Daarna gaat ook Tilburg ermee aan de slag. Maar de ambitie is eindeloos, zegt Van der Meer: "We gaan voor 17 miljoen inwoners. We willen de inwoners centraal stellen, niet de gemeenten. Daarom willen we dat andere organisaties ook mee gaan doen. Dan geven we als overheid pas echt goede dienstverlening."