Frietkot in Maaskantje is weer open! Kijk hier hoe het is geworden

In januari werd de beroemde friettent gesloopt. En zo is het geworden: de nieuwe 't Pleintje (foto: Ista van Galen) Bekende gezichten aan de muur in de nieuwe snackbar (foto: Ista van Galen) De eerste snacks in het vet (foto: Ista van Galen) Een kijkje achter de balie van de nieuwe friettent (foto: Ista van Galen) Het interieur van de nieuwe friettent (foto: Ista van Galen) De eerste klanten melden zich (foto: Ista van Galen) Volgende Vorige 1/7 In januari werd de beroemde friettent gesloopt.

Liefhebbers kunnen eindelijk weer terecht bij cafetaria 't Pleintje in Maaskantje voor een 'Jos Brinkie', kipknots of broodje bapao. Het welbekende frietkot uit New Kids is woensdagmiddag heropend.

Ista van Galen Geschreven door

De beroemde snackbar werd in januari gesloopt, tot grote teleurstelling van veel New Kids-fans. Inmiddels is 't Pleintje volledig vernieuwd. Zaterdag mochten buurtbewoners al een kijkje nemen in de nieuwe zaak en vanaf nu is de friettent officieel open voor iedereen.

't Pleintje is met zijn tijd meegegaan. De nieuwe friettent heeft een restaurantgedeelte en afhaal. De vitrine en een wand van het oude Pleintje zijn gespaard gebleven.

Aan de muur een herinnering aan hoe het was (foto: Ista van Galen)

In de vernieuwde friettent hangt een grote wandplaat van de oude versie, zodat iedereen er nog steeds mee op de foto kan. Ook het gemeentebordje 'Maaskantje' is er te vinden. Eigenares Melissa van Hintum heeft deze gekregen van de acteurs van New Kids.

In deze video zie je hoe de friettent in januari werd gesloopt:

Wachten op privacy instellingen...