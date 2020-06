Mo Allach wilde eigenlijk een tussenjaar maar koos toch voor RKC: 'Waarom ook niet?'

RKC verraste eerder op de woensdag met de terugkeer van Mo Allach als technisch directeur. De 46-jarige bestuurder vertrok zo’n tien jaar geleden uit Waalwijk, maar keert nu dus weer terug. “Het voelt ook meteen weer goed. Ik sta hier met een grote glimlach.”

Daarmee doelt Allach op de aankomende transferperiode. Als technisch directeur is hij verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van de club, maar de transfermarkt zal deze zomer anders zijn dan anders, aangezien de verwachting is dat de clubs minder kunnen uitgeven.

De nieuwe technische directeur van RKC denkt naar eigen zeggen niet in beperkingen van de komende transferzomer. “Maar juist wel in mogelijkheden. Ik ben benieuwd hoe de markt gaat reageren. En hoe groot wordt bijvoorbeeld de vijver waar we spelers uit kunnen halen? Het wordt een interessante zoektocht.”

Bij een technisch directeur wordt er logischerwijs altijd gekeken naar wanneer er nieuwe spelers komen. Daar kon Allach nog niet te veel over kwijt. “Dit is mijn eerste dag hier, dus ik moet eerst gaan kijken wat Frank van Mosselveld en Fred Grim al hebben gedaan. Welke gesprekken er al met wie zijn gevoerd en wat er verder nog in de pijpleiding zit. Van daar uit kunnen we verder.”