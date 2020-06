Duizenden groep 8-leerlingen zonder schoolkamp of musical door coronamaatregelen

Bij basisschool De Borne in Tilburg wordt van de musical een film gemaakt (foto: Omroep Brabant).

Scholen willen de leerlingen van groep 8 een feestelijk einde van hun basisschool geven, maar dat valt in coronatijd niet mee. De meeste scholen weten nog niet precies hoe de musical of het schoolkamp eruit zal zien. Dat komt omdat de regels van het RIVM nog steeds kunnen veranderen. Dat blijkt uit een belronde van Omroep Brabant.

Omroep Brabant belde verschillende scholenkoepels die samen bijna honderd basisscholen onder zich hebben. De meeste scholen zoeken momenteel naar een manier om de musical door te laten gaan. Bijvoorbeeld via een live stream, door er een film van te maken, hem op te voeren tijdens een drive in of gewoon zoals normaal voor (een kleiner) publiek.

Voor al deze opties geldt dat ze moeten voldoen aan de regels van het RIVM en dat de gemeente er toestemming voor moet geven. De meeste scholen zijn nog in afwachting van die toestemming, maar ondertussen repeteren de kinderen flink door, want de tekst moet er straks wel goed inzitten.

Bij basisschool De Borne in Tilburg wordt van de musical een film gemaakt:

Schoolkamp

Voor het schoolkamp is het nog veel moeilijker. Die gaan over het algemeen niet door. Bij scholenkoepel Signum bijvoorbeeld, zijn er dit jaar maar vijf van de 22 scholen die een kamp mogen organiseren. Al hebben ze daar nog niet in alle gevallen toestemming voor gekregen, dus zelfs dat is nog niet definitief. De schoolkampen die wel doorgaan, zitten vaak op een grotere locatie en hebben meer leiders mee om de boel in de gaten te houden.

Verder zijn er nog scholen die andere dingen proberen te organiseren zoals een pyjamaparty op school of een logeerpartij in een nabijgelegen hotel waar ze de enige gasten zijn. Ook is het populair om samen met ouders een spelmiddag te organiseren in de buitenlucht.