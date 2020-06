Brabantse Twitteraars boos op hoogleraar die Brabant geen mooie vakantiebestemming noemt

Volgens Vonk is Brabant geen geschikte vakantiebestemming.

Hoogleraar en psycholoog Roos Vonk heeft zich de woede van menig Brabantse twitteraar op de hals gehaald door te adviseren om vooral niet naar Brabant op vakantie te gaan. Volgens haar is Brabant namelijk geen mooie vakantiebestemming, zei ze in navolging op een gesprek in talkshow Beau over vakantie vieren in Brabant. En dat heeft ze geweten.

Rebecca Seunis Geschreven door

"Ik raad Brabant echt af als vakantiebestemming. Was er onlangs. Overal megastallen, tractoren, stof, stank, dode natuur door stikstof, doodgespoten landschap. Wat een treurigheid en wat eeuwig zonde van die ooit mooie provincie", schreef ze dinsdagavond op Twitter.

Hier bleken veel Brabanders het niet mee eens...

Ze kreeg maar liefst tweehonderd reacties op de tekst, variërend van 'Blijf dan vooral boven de rivieren' tot 'Ik adviseer Maasheggen, de Peel, de Biesbosch, de Loonse en Drunense duinen, Dommeldal, Dal van de Beerze of de Brabantse wal enzovoort. Als je dat gezien hebt voorkom je dit soort domme opmerkingen'. Iemand anders schrijft: 'Lekker wegblijven dan mevrouw 'ik scheer alles onder 1 kam'. Uw mentaliteit past ook totaal niet bij ons Brabanders. Houdoe.'

Reacties op Vonks tweet.

'Stinkende stallen'

Vonk had vooral niks positiefs te zeggen over de omgeving van Landgoed de Utrecht. 'Mooi gebiedje, omringd door stinkende stoffige stallen. Op weg er naartoe niets dan kaal gespoten weiden en grote stallen (vaak met groot bord "ik hou van mijn dieren"!) Voor inwoners ook naar.'

Op iemand die schrijft dat er toch genoeg mooie plekken in Brabant zijn, antwoordt de hoogleraar: 'Die zijn er zeker! Maar om de hoek is altijd wel ergens een stinkende stoffige megastal.'

Later nuanceerde ze haar ferme uitspraken enigszins met de tweet: 'Er zijn mooie delen en het is de moeite waard te beschermen wat er over is. Juist daarom goed als Brabant zich ervan bewust wordt dat al die stallen toeristen wegjagen. Dat is waarom ik die tweet plaatste. Ik zou denken dat inwoners dat ook willen, verbaasd over de ontkenning.'