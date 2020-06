Inwoners Moerdijk opgelucht: geen nieuw bedrijf maar bomen en gras bij de dorpshaven

Het braakliggend terrein naast de dorpshaven van Moerdijk (foto: Raoul Cartens).

Het oplappen van de dorpshaven van Moerdijk is een belangrijke stap dichterbij gekomen. De gemeente koopt namelijk drie hectare grond van het bedrijf Ballast Nedam, naast de haven. Niet alleen kan hierdoor meer recreatie ontwikkeld worden, ook het groene stuk grond tussen het dorpje en zeer zware industrie rond de zeehaven - op een steenworp afstand - kan nu worden uitgebreid.

Tien jaar lang is er gesproken en onderhandeld over het stukje braakliggend terrein. De inwoners van Moerdijk en de gemeente waren bang dat daar een bedrijf zou komen, waarmee de plannen voor het ontwikkelen van de haven tot recreatief gebied in het water zouden vallen. Twaalf jaar geleden kocht de gemeente al een deel van het terrein ten westen van de dorpshaven, maar over de laatste drie hectare moest lang worden onderhandeld.

Wethouder Dingemans vindt dat de onderhandelingen over de aankoop veel tijd heeft gekost: “Wij wilden de grond nog steeds overnemen maar niet tegen elke prijs. Er is in al die jaren heel wat water naar het Hollands Diep gevloeid maar gelukkig hebben we nu overeenstemming bereikt. Met de aankoop van de grond zorgen we er definitief voor dat bedrijven zich niet in het gebied kunnen vestigen. Daarmee is ook de mogelijke overlast die hiermee gepaard kan gaan van de baan."

Inwoner Martin is blij met de aankoop van de grond:

Wachten op privacy instellingen...

Kosten

Het geld voor de nu gekochte bedrijfsgrond moet straks uit de opbrengst komen van Logistiek Park Moerdijk dat ten zuiden van het dorpje komt. Voor- en tegenstanders liggen over die aanleg nog met elkaar in de clinch. Binnen enkele maanden moet de Raad van State daar een knoop over doorhakken.

De leefbaarheid in het dorpje onder de rook van de naastgelegen zware industrie stond afgelopen jaren vaak onder druk. Inwoners trokken weg en een directeur van het toenmalige havenschap suggereerde zelfs om de boel helemaal plat te gooien. Een speciale opkoopregeling van woningen en andere initiatieven om de leefbaarheid te verhogen hebben het dorpje goedgedaan.

LEES OOK: