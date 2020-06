Auto botst tegen de zijkant van een vrachtwagen in Waalwijk

Foto: politie.

Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag gebotst met een vrachtwagen op de Midden-Brabantweg in Waalwijk. Tijdens het wisselen van rijstrook kwam de 51-jarige autobestuurder uit Tilburg tegen de zijkant van de vrachtwagen aan. De schade aan de auto is groot.

Ron Vorstermans Geschreven door

De 49-jarige vrachtwagenbestuurder uit Eindhoven kon de aanrijding niet voorkomen. Op de Midden-Brabantweg waren enkele rijstroken afgesloten in verband met de afsluiting van de rijksweg A59.

De bestuurder van de personenauto werd door ambulancepersoneel nagekeken. De auto werd getakeld. De vrachtwagenchauffeur kon na het ongeval zijn weg vervolgen.