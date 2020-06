Shishalounges in Eindhoven werden waarschijnlijk door dezelfde daders beschoten

De politie gaat er vanuit dat de beschietingen van twee shishalounges in Eindhoven vorig - en dit jaar met elkaar te maken hebben. Volgens de recherche zou er sprake zijn van een dadergroep. In Bureau Brabant besteedt de politie maandag aandacht aan deze beschietingen. Er worden beelden getoond.

De beschieting op shishalounge Karma Société aan de Stratumsedijk in Eindhoven gebeurde in de nacht van zondag 1 op maandag 2 december 2019. De eigenaar ontdekte meerdere kogelgaten in het rolluik en het raam toen hij zijn zaak die maandagmiddag wilde openen.