Klussen in coronatijd: Bas verbouwde voor het eerst in zijn leven een wc

Links zie je hoe Bas aan de slag is met zijn toilet en rechts het eindresultaat (foto: Bas Huijbregts).

De tuin opknappen, een vloertje leggen, verven of zelf een kippenhok bouwen. De afgelopen maanden hebben we veel geklust, want van veel thuis zitten krijg je ook zin om het een en ander op te knappen. Bas Huijbregts (48) uit Geldrop kwam aan het begin van de corona-uitbraak zonder werk te zitten en besloot zijn hele huis flink onder handen te nemen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Bas werkte tot de uitbraak van het coronavirus als logistiek-instructeur bij een groot bedrijf. Hij gaf trainingen in het besturen van heftrucks en hoogwerkers. Zijn contract werd in april niet verlengd en ineens had hij geen baan meer. "Ik ben iemand die houd van aanpakken en niet stil kan zitten, dus in die weken ben ik aan de bak gegaan."

Bas sloopte zijn hele wc en begon zelf met het maken van een gloednieuwe toiletruimte. "Ik ben van mezelf geen sterklusser", vertelt hij grappend. "Wel doe ik het graag en probeer ik altijd eerst iets zelf onder handen te nemen voor ik het uit handen geef." Toen hij aan de slag moest met zijn wc zocht Bas filmpjes op via internet en leerde zo hoe hij tegels moest aanleggen en bepaalde zaken moest installeren.

Ongelukje

"Natuurlijk gaat er wel eens wat mis. Zo had ik een buis net een halve centimeter te kort gezaagd, maar wel geïnstalleerd. Toen ik doortrok liep al het water uit de wc. Dan schrik je wel even, maar het koste me maar een ritje naar de bouwmarkt en ik had alweer de juiste spullen gevonden om alles op te lossen."

Naast het vernieuwen van de wc, verving hij een compleet systeemplafond en knapte de hele zolder op. Hij legde overal laminaat, hernieuwde de trap en maakte van de meisjeskamer van zijn dochter een volwassen vrouwenkamer. "Mijn broer is makelaar en keek naar het vernieuwde plafond'', vertelt Bas. "Hij vroeg of ik het plafond door een stukadoor had laten opknappen. Toen was ik wel echt trots."

Dit is een verhaal uit onze serie 'Klussen in coronatijd'. Heb jij ook flink geklust terwijl je thuis zat? Laat het ons weten via [email protected]!