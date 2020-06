Klussen in coronatijd: Natasja moest in haar eentje haar hele huis behangen

Links de witte muur van Natasja voor ze ging behangen en rechts het eindresultaat (foto: Natasja van Oosterhout).

De tuin opknappen, een vloertje leggen, verven of zelf een kippenhok bouwen. De afgelopen maanden hebben we veel geklust, want van veel thuis zitten krijg je ook zin om het een en ander op te knappen. Natasja van Oosterhout (46) wilde dolgraag haar huis in Tilburg behangen, maar kon door de uitbraak van het coronavirus geen hulp aannemen. Ze moest het in haar eentje voor elkaar zien te krijgen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Natasja had in haar kleurrijke interieur al een fuchsia roze en een gouden muur. De rest van de wanden op de benedenverdieping waren wit. Op alle witte muren moest een mooi stukje behang komen. En dan ook op elke muur een andere soort. "De mensen die zagen welke soorten behang ik had uitgekozen, verklaarden me voor gek. Zij vonden het veel te veel drukke printjes en kleuren bij elkaar."

Eigenlijk wilde Natasja vorig jaar al gaan behangen. Door een whiplash moest ze het toen uitstellen. ''Dit was het jaar dat ik me had voorgenomen de boel onder handen te nemen, maar toen kwam het coronavirus.''

Filmpje

Op internet had ze ooit een filmpje gezien waarin een meisje aan het behangen was. Met dat filmpje in haar achterhoofd begon ze aan de klus. "Ik ben van mezelf niet zo heel handig. Ik pak wel eens kleine klusprojecten op, zoals het verven van meubels, maar ik waag met niet aan grote klussen."

En ook al was het haar eerste keer als behanger, het ging haar goed af. "Alleen met de laatste muur had ik ruzie", zegt ze. "Het behang bleef maar scheuren en het was een groot drama. Als ik met die muur was begonnen, weet ik niet of ik was doorgegaan."

Dit is een verhaal uit onze serie 'Klussen in coronatijd'. Heb jij ook flink geklust terwijl je thuis zat? Laat het ons weten via [email protected]!