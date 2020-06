Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor taxichauffeur die fietser doodreed in Breda

De bestuurder van de auto werd na de aanrijding aangehouden. (Foto: Perry Roovers)

Een 22-jarige taxichauffeur die 19 mei vorig jaar een 28-jarige fietser doodreed in de Westerparklaan in Breda is donderdag veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Daarnaast kreeg hij een rijontzegging van drie jaar opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De taxichauffeur reed 19 mei 2019 rond halfvier ‘s ochtends met een onverantwoord hoge snelheid in zijn taxi door de Westerparklaan. Hij negeerde een rood verkeerslicht bij een fietsoversteekplaats, waar op dat moment een 28-jarige man met zijn fiets de weg overstak. De taxichauffeur kon de fietser niet meer ontwijken. Kort na het ongeluk overleed het slachtoffer.

'Je had je verantwoordelijker moeten gedragen'

Volgens de rechter reed de taxichauffeur zeer onvoorzichtig en onoplettend. Hij keek vlak voor het ongeluk nog op zijn telefoon om de route te bekijken.

Volgens de rechter had de taxichauffeur, omdat hij reed op een overzichtelijke, vrije weg, kunnen zien dat het verkeerslicht op rood stond. Toch verminderde hij zijn snelheid niet, waardoor de auto niet op tijd tot stilstand kwam. Volgens de rechter had de man beter moeten weten en had hij zich verantwoordelijker moeten gedragen.

Lagere straf

Hoewel technisch bewijs aantoont dat er veel te hard en door rood is gereden, heeft de taxichauffeur dit tijdens de zitting gedeeltelijk ontkend. Dat heeft de rechter meegewogen bij het bepalen van de straf.

Toch is de straf lager dan de officier van justitie eiste. De rechtbank vindt namelijk – anders dan de officier van justitie – niet bewezen dat er sprake is van ‘roekeloosheid’ in juridische zin. De rechter is uitgegaan van zeer onzorgvuldig en onoplettend rijgedrag. Dit is een minder zware vorm van schuld dan roekeloosheid, waarvoor de officier van justitie de man wilde laten vervolgen.

